En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da sürüden ayrılarak kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Gümüşkaya köyünde Müslüm Göksu’ya ait keçi sürüden ayrılarak sarp kayalıklara gitti. Kayalıklardan geri dönemeyen keçiyi sahibi kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine AFAD’a bilgi verildi.

AFAD ekipleri kayalıkların üzerinden halatlar yardımı ile keçinin bulunduğu yere indi. Keçiyi halata bağlayan ekipler mahsur kaldığı yerden kurtardı. Keçi daha sonra sahibine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.