Başkan Turanlı Hemşireler Gününü kutladı

Adıyaman’ın Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, 12 Mayıs Hemşireler Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Hemşireliğin, özünde insan sevgisi olan, çok özel ve saygın bir meslek olduğunu söyleyen Başkan Turanlı, “Hemşirelik, insan hayatının ve insana hizmet etmenin kutsallığına inanılarak büyük bir sabır ve sevgiyle yapılan nadir mesleklerdendir. Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan fedakar ve cefakar hemşire ve hemşire arkadaşlarımızın 12 Mayıs Hemşireler Gününü ve Hemşireler Haftasını kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” diye konuştu.

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