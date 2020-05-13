İtfaiye, otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Girne Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Otomobil sürüşücüsü Harun İşeri, otomobilin motor kısmından kedi sesi duyunca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olaya müdahale eden itfaiye ekipleri 07 YNK 30 plakalı otomobilin motorun kısmına sıkışan kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kedi daha sonra Kahta ilçe Belediyesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi. Burada dezenfekte ve aşılama çalışmalarının yapılacağını öğrenilen kedinin sağlık durumunda iyi olduğu öğrenildi.

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