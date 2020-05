Kılınç, Hemşireler Haftasını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, korona virüsle mücadelede en ön safta yer alan hemşireleri ziyaret ederek, çiçek takdim edip Hemşirelik Haftasını kutladı.

Her yıl 1218 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası dolayısıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek burada görevli hemşirelerin gününü kutlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hemşirelerin önemli bir görev ifa ettiğini söyledi.

Servislerde görevli hemşirelerle tek tek sohbet edip, çiçek takdim eden Başkan Kılınç, “Özveriyle ve meslek aşkıyla her zaman olduğu gibi korona virüsle mücadelede de en ön safta görev alan tüm hemşirelerimizin gününü kutluyoruz. Bu vesileyle bugün Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşirelerimizi ziyaret edip, çiçek takdim ettik. Çünkü onların her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyoruz. Bir kez daha, umutları sevince dönüştürmek için gayretle çalışan tüm hemşirelerimizin gününü kutluyorum” diye konuştu.

