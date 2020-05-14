Kayalıklarda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma

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<br>ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.<br>Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Gümüşkaya köyünde Müslüm Göksu'ya ait keçi, sürüden ayrılarak sarp kayalıklara çıktı, ancak geri inemedi. Göksü, keçiyi kurtaramayınca AFAD ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler, kayalıklara çıkıp, halatlarla keçiyi kurtararak sahibine teslim etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-14 13:14:24<br>

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