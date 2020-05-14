Yeşilay’dan Kızılay'a kan bağışı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilay’dan Kızılay'a kan bağışı

İHA

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısının ardından Kızılay Adıyaman Şubesinin başlattı kampanya destek artıyor.

Yeşilay’dan Kızılay'a kan bağışı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısının ardından Kızılay Adıyaman Şubesinin başlattı kampanya destek artıyor.
Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kan bağışında ciddi azalmaların olduğunu duyuran Kızılay'ın çağrısına Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından destek geldi. Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Kızılay'ın kan stoklarının azaldığı duyurunun ardından üye ve gönüllüleri ile birlikte kan bağışı için harekete geçti. Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi üye ve gönüllüleri Demokrasi Parkı önünde bulunan Kızılay Kan Bağışı çadırında kan verdi.
Kan bağışı öncesi değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın davetini duyar duymaz Yeşilay Cemiyeti Adıyaman şubesi olarak kampanyaya destek vermek için burada olduklarını söyledi.
Özöncel, “Bu zor süreçte korona virüs ile beraber Ramazan ayının da gelmesiyle kan stoklarında ciddi azalmalar olduğu çağrısına kulan vererek birçok alanda olduğu gibi bu alanda da sosyal sorumluluğumuzu yerine getirerek kan stoklarına en üst seviyede katkı sağlamış olacağız. Korona virüsle mücadele sürecinde evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Tüm üyelerimizi, gönüllülerimizi ve Adıyamanlı hemşerilerimizi sosyal mesafe kurallarına uyarak, kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çelik’in, Engelliler Haftası mesajı
YEREL HABERLER Çelik’in, Engelliler Haftası mesajı
Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve turuncu listede aranıyordu
YEREL HABERLER Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristler gri ve ...
İyilik Derneği ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı
YEREL HABERLER İyilik Derneği ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı
Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı
Gölbaşı’nda son 2 günde yeni vaka görülmedi
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda son 2 günde yeni vaka görülmedi
Kayalıklarda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma
YEREL HABERLER Kayalıklarda mahsur kalan keçiye halatlı kurtarma
2 milyon TL ödülle aranan teröristler öldürüldü Geçtiğimiz hafta Adıyaman’da etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1’i turuncu, 2’si gri listede yer alıyor
YEREL HABERLER 2 milyon TL ödülle aranan teröristler ...
Erdemoğlu Ailesi, veresiye defterlerini satın alarak gönüllere dokundu “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına 3 milyon TL destek veren Erdemoğlu, ihtiyaç sahiplerinin borçlarının olduğu defteri 152 bin TL'ye satın aldı
YEREL HABERLER Erdemoğlu Ailesi, veresiye defterlerini satın alarak ...
Kahta OSB'de çalışmalar aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Kahta OSB'de çalışmalar aralıksız devam ediyor
Kahta Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kahta Belediye ekipleri ilaçlama çalışmalarını ...
Adıyaman'da kurşunlanan evin camları kırıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kurşunlanan evin camları kırıldı
Ehliyetsiz sürücü, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyetsiz sürücü, kovalamacayla yakalandı
Kırsal Kalkınmada Adıyaman’a 27 Milyonluk büyük destek
YEREL HABERLER Kırsal Kalkınmada Adıyaman’a 27 Milyonluk büyük ...
Kılınç, minik şiir severlere ödüllerini takdim etti
YEREL HABERLER Kılınç, minik şiir severlere ödüllerini takdim etti
Kılınç, Hemşireler Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Kılınç, Hemşireler Haftasını kutladı
Başkan Kılınç, Engelliler Haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Engelliler Haftasını kutladı
Gölbaşı İmam Hatip Fen ve sosyal bilimler lisesi proje okulu oldu
YEREL HABERLER Gölbaşı İmam Hatip Fen ve sosyal bilimler lisesi ...
Yıldırım'dan TFF’ye Çağrı
YEREL HABERLER Yıldırım'dan TFF’ye Çağrı
‘Evde kalmayan’ Adıyaman’da vaka sayısı artıyor Adıyaman’da halk cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER ‘Evde kalmayan’ Adıyaman’da vaka sayısı ...
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı
Kahta Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi sıcak asfalt çalışmalarına başladı
Kumar oynayan 3 kişiye 13 bin 125 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Kumar oynayan 3 kişiye 13 bin 125 TL ceza kesildi
İtfaiye, otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi kurtardı
YEREL HABERLER İtfaiye, otomobilin motor kısmına sıkışan yavru ...
Sincik’te arıcılara organik kovan desteği
YEREL HABERLER Sincik’te arıcılara organik kovan desteği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X