Yeşilay’dan Kızılay'a kan bağışı

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını ve vatandaşlara kan bağışı yapmaları çağrısının ardından Kızılay Adıyaman Şubesinin başlattı kampanya destek artıyor.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle kan bağışında ciddi azalmaların olduğunu duyuran Kızılay'ın çağrısına Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi tarafından destek geldi. Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Kızılay'ın kan stoklarının azaldığı duyurunun ardından üye ve gönüllüleri ile birlikte kan bağışı için harekete geçti. Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi üye ve gönüllüleri Demokrasi Parkı önünde bulunan Kızılay Kan Bağışı çadırında kan verdi.

Kan bağışı öncesi değerlendirmelerde bulunan Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın davetini duyar duymaz Yeşilay Cemiyeti Adıyaman şubesi olarak kampanyaya destek vermek için burada olduklarını söyledi.

Özöncel, “Bu zor süreçte korona virüs ile beraber Ramazan ayının da gelmesiyle kan stoklarında ciddi azalmalar olduğu çağrısına kulan vererek birçok alanda olduğu gibi bu alanda da sosyal sorumluluğumuzu yerine getirerek kan stoklarına en üst seviyede katkı sağlamış olacağız. Korona virüsle mücadele sürecinde evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Tüm üyelerimizi, gönüllülerimizi ve Adıyamanlı hemşerilerimizi sosyal mesafe kurallarına uyarak, kan bağışında bulunmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

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