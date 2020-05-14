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İyilik Derneği ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

İHA

İyilik Derneği Adıyaman Şubesi gönülleri Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, gıda ve nakdi yardımında bulunuyor.

İyilik Derneği ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

İyilik Derneği Adıyaman Şubesi gönülleri Ramazan ayı içerisinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak, gıda ve nakdi yardımında bulunuyor.
Adıyaman merkezde ve ilçelerde maddi konuda sıkıntı yaşayan vatandaşların kapısını çalarak, onların dertlerini dinleyen İyilik Derneği Adıyaman Şubesi gönüllüleri, veren el ile alan el arasında köprü vazifesini yerine getiriyor.
Korona virüsün vakalarının yaşandığı ilk günden bu yana Adıyaman genelinde 2 bin 100 aileye yardım yapıldı.
Hayır sahibi vatandaşların yapmış oldukları yardım ve bağışları vatandaşlara ulaştırmayı kendilerine bir görev olarak gördüklerini söyleyen İyilik Derneği Adıyaman Şubesi gönüllüsü Yakup Ekinci, “2013 yılından bu yana Adıyaman genelinde maddi sıkıntısı olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Bu yardımları yapmadan önce ekiplerimiz bizlere başvuran aileleri ziyaret ederek ön inceleme yapıyor. Bu inceleme sonrasında ihtiyaca göre bu ailelere yardımlar yapıyoruz. Yapılan bütün işlerimiz gönüllük esaslıdır. Dernek gönüllülerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımıza yardımcı olmak için çalışıyor Allah’a hamdolsun ki, 2013 yılından bu yana on binlerce aileye ulaşarak yardımcı olduk. Yardım faaliyetlerimizi görerek, derneğimiz aracılığıyla maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yardım eden hayırsever vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında da aile ziyaretlerimiz devam ediyor. Bu ay içerisinde yardıma muhtaç ailelerimize gıda, nakdi yardım ve ev malzeme konusunda yardımcı oluyoruz. İlimizde yaşayan Adıyamanlı vatandaşların yanı sıra Suriyeli, Özbekistanlı, Iraklı, Somalili, Afganistanlı ailelere de her ay düzenli olarak yardımlarımız oluyor. Rabbimiz bizlere güç verdiği müddetçe yardıma muhtaç ailelerimize yardım etmeye devam edeceğiz. Yetim çocuklarımıza her ay düzenli olarak yardımlarımız olmakta. Ayrıca korona virüs nedeniyle iş yerini kapatan, işsiz kalan, maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza da yardımcı olmaktayız. Bu ailelere gıda, nakdi yardımlarımız oluyor. Korona virüsle mücadele kapsamında sürecin en başından itibaren Adıyaman Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer aldık. Bu süreçte Alo 144 gıda destek hattını arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşlarımıza gereken yardımları ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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