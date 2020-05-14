Minibüste unutulan 54 bin TL’lik altın ve para dolu çanta sahibine teslim edildi

Adıyaman’da şehir içi minibüs içerisinde altın ve para dolu çantayı bulan şahıs kayıplara karıştı. Polisin takibi sonrasında şahıs yakalanarak 54 bin TL değerindeki altın ve para sahibine teslim edildi.

Olay, Adıyaman merkezde şehir içi minibüste gerçekleşti. M.D.D isimli şahın içerisinde yaklaşık 54 bin değerinde altın ve para dolu çantasını şehir içi minibüste unuttu. Çantanın sahibi kadın minibüsten indikten sonra çantasını unuttuğunu fark ederek, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri minibüs hattının geçtiği yerlerdeki KGYS ve işyerleri güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde minibüste bulunan A.Ş. isimli bir şüpheli şahsın unutulan çantayı aldığını tespit etti. Şüpheli şahsı göz altına alarak, içinde para ve altın dolu çantayı sahibine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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