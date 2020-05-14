Adıyaman Tabip Odası yeni başkanını belirledi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik’in hayatını kaybetmesinin ardından, yerine yeni başkan seçildi.

Başkan Mehmet Necip Gürlevik’in vefatından dolayı boşalan yönetim kurulu üyeliği için ilk yedek üye asil üye oldu. Yönetim kurulu toplanarak yeniden görev dağılımı yapıldı.

Daha önce saymanlık yapan Doç. Dr. Yaşar Altun başkanlığa seçildi. Erdoğan Altunbaş genel sekreter, Murat Akbaba Sayman, Ramazan Çelik ve Aydın Bilgiç ise üye olarak görevlendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.