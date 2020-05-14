Zimem geleneği kampanyası başlatıldı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duray, Zimem Geleneği kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Başkan Ziya Duranay, Valilik, Belediye ve Üniversitenin işbirliğinde Zimem Geleneği kampanyasını başlattıklarını kaydetti.

Başkan Duranay, “Bugünün veresiye defteri anlamını taşıyan, Osmanlı devletinde ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışının en güzel örneği olan zimem geleneği, özellikle Ramazan aylarında gönlü zengin Müslümanlarca, hiç tanımadıkları insanların bakkal, manav, kasap ve fırın gibi esnaflara olan borçlarını öder, diğer güzellik ise ne borçlu ödeyen kişiyi görür ne de ödeyen borçluyu görürdü.

Yardımlaşmanın, dayanışmanın, anlayışın tüm güzelliklerini içinde barındıran Zimem defteri geleneği, bugün birçok ilimizde yaşatılmaya çalışılmaktadır.

Başkanlığımızın teşvikleriyle ilimizde önceki günlerde iş adamlarımızın vermiş oldukları maddi yardımları birkaç bakkal ve fırıncı esnaflarımıza borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçları ödendi.

Yapılan bu hayır faaliyetimizin medyaya yansıması sonrası başta üniversitemiz rektörlüğü olarak girişimde bizzat bulunmuş, ayrıca hayırseverlerinde bu faaliyete katılacakları umudu doğmuştur.

Valiliğimizin uygun görüşleri ve öncülüğünde bir yardım kampanyası başlatılarak zimem geleneğinin hem hayırseverlerin hayrını yerine getirmek, hem dar gelirli hemşerilerimizi şu mübarek günlerde az da olsa mutlu edebilmek, hem de korona virüs nedeniyle zor günler geçiren esnafımıza bir nebze bir nefes aldırır diye düşünmekteyiz. Gönlü zengin hayırseverlerimizin kampanyaya desteklerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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