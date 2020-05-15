Kahta’da kilitli parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Fırat ve Karşıyaka Mahallelerini birbirine bağlayan Mehmet Akif Ersoy Caddesi Alt yapı çalışmaların tamamlanmasının ardından kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başladı.

Kahta Belediyesi fen işleri ekipleri tarafından doğal gaz, su, yol kazma, kumlama ve kum alt yapı çalışmalarının ardından 7 bin m2 kilitli parke taşı döşeme yapılmaya başlandı.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşların sesine kulak verdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle en kısa sürede Mehmet Akif Ersoy Caddemizdeki kilitli parke taşını döşeme işlemlerini tamamlayacağız. Şuan Menderes Mahallesinde Alt yapı çalışmaların başladığı Hacı Bey İlkokulu karşısındaki 9032 nolu sokağımızda kilitli parke taşı yapılacaktır. Yapılan çalışmalarımızın ilçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Eskiden yollarının oldukça kötü durumda olduğunu belirten vatandaşlar, oldukça kaliteli yollara ve kaldırımlara kavuştukları için Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ve ekibine teşekkür etti.

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