Adıyamanlılar maske yasağına uyuyor

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan maskesiz sokağa çıkma yasağı kararına vatandaşların uyduğu görüldü.<br>Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte 15 Mayıs 2020'den itibaren dışarı maskesiz çıkmayı yasakladı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 18 kentten birisi olan Adıyaman'da uygulamanın ilk gününde birçok vatandaşın maske yasağına uyduğu görüldü.<br>ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI<br>Adıyaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kurdukları stantlarda halka ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Polis ekipleri ayrıca sosyal mesafe ve maske takmayanları ise uyarıyor.<br>VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN<br>Kentte alınan tedbirlerin ve valilik tarafından maske takılması zorunluluğuyla birlikte vatandaşlar kararın gecikmiş bir karar olduğunu belirleterek, maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafeye herkesin uyması gerektiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-15 14:58:07<br>

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