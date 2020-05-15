Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye çıkarttı

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Adıyaman’da bir kişinin parmağının sıkıştığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Mermerli isimli genç parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Yüzüğü çıkartmaya çalışan ancak başaramayan genç, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne gitti.

Burada itfaiye ekipleri tarafından gerekli önlemler alınarak, spiral ile yüzük kesildi. Parmağına sıkışan yüzüğün çıkartılmasıyla genç rahat bir nefes aldı.

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