Parmağında sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Ömer Faruk Mermer'in (17) parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.<br>Fatih Mahallesi'ndeki evinde parmağına taktığı yüzüğü bir süre sonra çıkaramayan Ömer Faruk Mermer, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakika süren çalışma ile yüzüğü keserek gencin parmağından çıkardı. Yüzük kesilirken doku yaralanması yaşayan Mermer, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-15 19:37:52<br>

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