Kahta ‘da zabıta ekipleri ücretsiz maske dağıttı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında maske takılmasının zorunlu olması üzerine Kahta Belediyesi harekete geçti.

İlçenin çeşitli bölgelerinde ellerinde maskeler ile hazır bulunan zabıtalar, vatandaşları karşılayarak maske dağıtmaya başladı. Ücretsiz olarak dağıtılan maskelere halkın ilgisi yoğun oldu. Zabıta ekipleri bir yandan maske dağıtımı yaparken, diğer yandan zorunlu olarak maske takılması gereken bölgelerde de denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yapılan açıklamada, vatandaşların alınan tedbir kararlarına uyması ve bu durumun herkes tarafından anlayışla karşılanması istendi.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan bu uygulama vatandaşlardan takdir topladı.

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