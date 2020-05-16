Engelli kıza pasta sürprizi

İyilik Derneği Adıyaman Temsilciliği gönüllüleri Engelliler Haftası kapsamında Suriyeli Rihem El Hüseyin’e pasta sürprizi yaptı.

Engeliler Haftası dolayısıyla kendisine sürpriz yapılan Suriyeli Rihem, hem mutlu oldu hem de oldukça sevindi. Duygulu anların yaşandığı etkinliğinde yetim ve engelli olan küçük kızın annesi ve iki kardeşinin mutluluğa da dikkatlerden kaçmadı.

Yapmış oldukları farkındalık etkinliği hakkında açıklamada bulunan İyilik Derneği Adıyaman Temsilciği Gönüllüsü Yakup Ekinci, “İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adıyaman temsilciliği olarak Engelliler Haftasında ne yapabiliriz diye düşündük. Yetim listemizde bulunan, düzenli olarak yardım ettiğimiz ailelerden birisi olan Rihem kızımıza sürpriz yapalım dedik. Arkadaşlarımızla beraber çocuğun evine gittik ve Engelliler Haftasını kutladık. Bu kızımızın hem yetim hem de engelli olması nedeniyle yanımızda, yüreğimizde ayrı bir yeri oldu. Bu vesile ile bütün engelli vatandaşlarımızın Engelliler Haftasını kutluyorum” diye konuştu.

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