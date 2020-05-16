Eski il milli eğitim müdürü son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Abdulgafur Büyükfırat son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı, Adıyaman, Nevşehir ve Adana İl Milli Eğitim Müdürü ve Azerbaycan Eğitim Müşaviri olarak görev alan Abdulgafur Büyükfırat, geçirdiği kalp krizi nedeni ile önce Osmaniye Devlet Hastanesine ardından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Büyükfırat yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükfırat’ın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından memleketi Adıyaman’ın Samsat ilçesine getirildi.

Samsat ilçesinde bulunan Sahabe Safvan Bin Muattal Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası Büyükfırat, defnedildi. Defin sırasında Samsat Belediyesi ekiplerince maske, şapka ve kolonya dağıtıldı.

Cenaze törenine Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Osmaniye’nin Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kandemir, Abdulgafur Büyükfırat’ın yakınları, Şanlıurfa, Adıyaman ve Osmaniye’den de çok sayıda yetkili ve sevenleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.