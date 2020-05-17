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Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü

DHA

Otomobil yol çalışmasındaki çukura düştü; baba- oğul öldü

<br>Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol çalışması için açılan çukura düşmesi sonucu babaoğul hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde KahtaDiyarbakır karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi.<br>Akıncılar Beldesi yakınlarında babasını doktora götüren Eshat Çayır (57) yönetimindeki 02 AAZ 645 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol çalışması sırasında açılan çukura düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Eshat ve babası Osman Çayır'ın (88) yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Eshat Çayır'ın eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Üveyş Çayır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Murat KURT<br>2020-05-17 00:34:37<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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