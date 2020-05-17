Kahta'da yabani otlar imha ediliyor

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe merkezindeki yollarda ve boş arazilerde bulunan yabani otları imha ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte caddelerde ilçe merkezinde bulunan artan yabani otlarla mücadelesini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, refüjlerde ve boş arazilerde yabani ot imha çalışması gerçekleştirdi.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Yaptığı açıklamada Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmalar ilkbahar mevsiminin gelmesiyle başlattıkları bakım ve ilaçlama çalışmaları kapsamında şehir genelindeki orta refüjlerde ve boş arazilerde boy gösteren yabani otları temizlemek için çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sürdürülen çalışmaların görüntü ve yeşil alanın sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden söyleyen vatandaşlar ise daha güzel bir Kahta için çalışan yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.