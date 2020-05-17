Adıyaman´da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN´da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Fatma Kaş (61), ağır yaralandı.<br>Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında oturan Fatma Kaş, balkonda bulunduğu sırada bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. Sert zemine düşerek yaralanan Kaş, ihbar üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-17 15:26:56<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.