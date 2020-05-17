Adıyaman´da balkondan düşen kadın ağır yaralandı (2)

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<br>DÜŞME ANI KAMERADA<br>Adıyaman'da Fatma Kaş'ın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşüşü çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kadının bir anda yere düşmesi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırılması yer alıyor. Hastanede tedavisi süren Kaş'ın, hayati tehlikesi devam ediyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-17 18:34:02<br>

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