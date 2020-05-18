Turistleri Tut’a lavanta kokusu çekecek Yamaç paraşütü ile adından söz ettiren Tut ilçesi, lavanta vadisiyle hem turizmini hem de ekonomisini geliştirecek

‘Yeşillikler Beldesi’ olarak bilinen Adıyaman’ın Tut ilçesi, ‘Lavanta Vadisi’ projesiyle turizm ve ekonomi yönünden gelişecek. Özellikle kadınlar istihdama büyük katkı sağlayacak.

Adıyaman’ın Tut ilçesinde geçtiğimiz yıl deneme dikimi yapılan ve olumlu sonuçlar alınan lavanta, bu yıl da toprakla buluşuyor. Tut Kaymakamlığı, ilçeye turist çekecek olan ‘Lavanta Vadisi’ projesini hayata geçirdi. Geçtiğimiz yıl ilçenin bin 500 rakımlı Çanakçı bölgesinde mesire alanına ilk dikimi yapılan lavantalardan olumlu sonuç alınınca, ilçenin girişine dikim yapıldı. Vadiye dikilen lavantalar çiçek açtığında ilçenin girişi rengarenk olacak. Türkiye’nin birçok yerinde lavanta tarlaları bulunurken, Tut ilçesindeki bunlardan farklı olarak vadide yer alacak. Şu ana kadar 50 bin metrekarelik alana 100 bin adet lavanta diken kaymakamlık, sonbaharda bu sayıyı 100 bin metrekarelik alanda 200 bin adet lavantaya çıkartacak.

Yabani dağ keçisi ve yamaç paraşütü nedeniyle ilçeye gelen yerli ve yabancı turist sayısı lavanta vadisiyle katlanacak. Lavantadan çay ve yağ gibi ürünler üretilerek kadınlar istihdam edilecek. İlçenin geçim kaynağı olan dut meyvesini yabancı ülkelere ihraç eden ve iç piyasaya satan ilçede lavanta ile yeni bir gelir kapısı açılacak. Lavanta vadisi hem ekonomi hem de turizm açısından ilçeye girdi sağlayacak.

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, ilçenin daha çok turist ağırlayacağını dile getirerek, “Lavanta Vadisi projemiz, gelişmelere ve yeniliklere açık olan Tut ilçemizde turizm faaliyetlerinin desteklenmesi, arazilerimizin fonksiyonel olarak kullanılması ve türev ürünlerindeki yüksek kar marjı nedeniyle geliştirmek istediğimiz bir tarım projesidir. Projemizin ilçemize doğrudan ve dolaylı olarak birçok faydası olacaktır. Doğrudan faydaları, ilçemiz halkına ve konuklarımıza görsel bir şölen sunarken, türev ürünlerindeki yüksek kar marjı sebebiyle ilçemiz halkı doğrudan bir gelir elde edecektir. Projemiz turizm açısından üç bacaklı bir proje olup bunlardan birincisi ilçemize gelecek olan paraşütçüler için yaptığımız pistlerdir. Bu sayede ilçemize zaten halihazırda paraşütçüler gelmektedir. İlçemizde yoğun olarak paraşüt sporu yapılmaktadır. Yine bu lavanta projesiyle gelecek konuklarımızı ağırlamak için yaklaşık bin 500 metre rakımda bungalov süitleri projemiz vardı. Yani totalde bunların hepsi bittiği anlamda, projenin üç bacağı da bittiği düşünülürse ilçemizde çok ciddi bir turizm potansiyeli oluşacaktır” dedi.

Türkiye’deki diğer lavanta tarlalarından farklı bir proje olduğuna dikkat çeken Kızılgüneş, “Özellikle batı bölgelerde tarlalar şeklinde lavanta ekim alanları vardır. Bizim farkımız biz bunu minimum bin metre rakımda yapıyoruz ve bunu bir vadi şeklinde yapıyoruz. Böyle en az iki üç tane daha vadiye bu lavantalarımızın dikimini gerçekleştireceğiz. Bu daha farklı daha güzel görsel şölen sunacaktır” ifadelerini kullandı.

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