Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin Eti (20), hayatını kaybetti.<br>Kaza, dün gece Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aykut Y. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kavşakta Hüseyin Eti yönetimindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Eti, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Eti'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.<br>Otomobil sürücüsü Aykut Y. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-18 10:13:24<br>

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