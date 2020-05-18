Adıyaman´da uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu kullandığı belirlenen 11 kişi, gözaltına alındı.<br>Kayaönü köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurarak, üst araması yaptığı 11 kişide çeşitli miktarlarda uyuşturucu buldu. Uyuşturuculara el koyan ekipler, 11 şüpheliyi sorgulamak üzere karakola götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-18 10:33:21<br>
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