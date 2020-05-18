Milletvekili Fırat’ın 19 Mayıs mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat mesajında, 19 Mayıs 1919, Milli mücadeleye giden yolda ilk adımın atıldığı ve ülkenin aydınlık geleceği için umudun yeniden yeşertildiği önemli bir milat olduğunu söyledi.

19 Mayıs ile yarınlarımız aydınlanmış, çağdaş ve uygar bir yaşama doğru yol aldığını dile getiren Fırat, “Mustafa Kemal Atatürk’ün, bu önemli günü, geleceğin mimarları gençlere armağan etmesi de, Türkiye'nin yeni hayatına attığı ilk adımlarının ve medeniyet değerlerimizi esas alan, ufkumuzu benimseyen gençliğin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir. Türkiye’miz, iradesi sağlam, iddiası güçlü ve bunun için fedakarca gayret eden, toplumsal ahlakı kuşanarak mücadele eden, şuurlu ve davasına adanmış gençlerimizin omuzlarında yükselecek ve daha ileriye gidecektir.

Milli, manevi, ahlaki sorumluluklarının bilincinde, geçmişten dersler çıkaran, ülkemiz üzerinde oynanan oyunların farkında olan, ferasetli ve basiretli gençliğe büyük önem veriyoruz. Çünkü gençler, bizim umudumuzdur. Ülkemizin geleceğini gençlerimiz belirleyecektir. Gençlerimizin, ecdadımızın emaneti olan bu ülkeyi, daha müreffeh yarınlara taşıyacağına inancım tamdır.

Bu duygularla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, Cennet vatanımız uğruna canını veren Aziz Şehitlerimizi rahmetle ve Kahraman Gazilerimizi minnet duygularıyla yâd ediyorum. Kıymetli Gençlerimiz başta olmak üzere Aziz Milletimizin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Ayrıca, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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