Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, polis ekiplerince kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Operasyonda iş yeirnde yapılan aramada 212 iskambil kağıdı, 2 adisyon kağıdı ve 160 TL para ele geçirildi. Kumar oynayan iş yeri sahibi A.K. ile 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan 7 şüpheliye sosyal mesafeye uymadıkları ve kumar oynadıkları için kişi başı 2 bin 352 TL ceza kesildi. Kumar oynanan iş yeri de mühürlenerek kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-18 19:52:13<br>
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