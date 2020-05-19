Gençlik gününde gençliğe büyük müjde

MSG Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Gürsoy tarafından, Gençlik Kompleksi Projesi hayata geçiriliyor.

Adıyaman’da gençlerin topluma faydalı bir şekilde yetişmeleri ve Dünya’da ki teknolojiyi takip ederek söz sahibi olmaları, zararlı alışkanlıklardan ve alanlardan uzak tutabilmek amaçlı düşünülen Gençlik Kompleksi Projesini işadamı Sadık Gürsoy hayata geçiriyor.

Günler öncecisinden “Adıyaman Gençliği için sende var mısın?” sloganıyla yola çıkılarak düşünülen projenin ilk adımları atılmaya başlandı.

Hayata geçirilecek olan bu komplekste gençleri bu projenin ana teması spor tesisi, espor kulübü, aktivite salonu, kütüphane, Kur’an kursu gibi bölümlerin olacağı ücretsiz çay ve kahve ikramlarının yapılacağı bir kompleks yapıyı inşa ederek memleketimizin gençlerinin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Sadık Gürsoy, gençliğin her geçen gün sınırları daha ileriye taşınan teknolojik imkanlarla dijital bir çağa doğru gittiğini belirterek, “Yeni kuşakların içine doğduğu bu çağda gelecekte söz sahibi olabilmek için gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri ortamlarla buluşturma kararı aldık. Adıyaman’ın ilk Gençlik Kompleksini oluşturma projesini oluşturduk. Yapacağımız bu proje Türkiye’de rol model olacağına inanıyoruz. Başta Ak Parti Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve Adıyaman Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Kılınç ile görüşerek projeye katkı sunmalarını istedik ve onlarda gençliğin her zaman yanında ve emrinde olduklarını dile getirmesiyle projeye bakış açımız bizleri daha da heyecanlandırdı. İlimizin diğer milletvekilleri de gençliğin yanında olacaklarını ve projeyi desteklediklerini dile getirmeleri de bizleri fazlasıyla mutlu etti.

Adıyaman gençliğine hediye edeceğimiz bu devasa kompleks projesini hazırlarken, bizler kadar çabalayan gecelerce proje hakkında fikir alış verişiyle daha iyisini nasıl yapabiliriz endişesine kapılan Ak Parti Milletvekilimiz Ahmet Aydın’a ayrıca bir parantez açmadan geçemeyeceğim. Projenin ilk fikrinin çıkış aşamasından bugüne kadar ince ince detaylandırıp katkılarını sunduğu için kendisine Adıyaman gençliği adına minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah projemizin detaylarını ilerleyen günler de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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