Adıyaman’da toz hortumu oluştu

Adıyaman’da oluşan toz hortumu metrelerce yükseğe çıktı.
Hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı Adıyaman’da hortum sürprizi yaşandı. Sıratut Mahallesi Eski Otogar içerisinde toz hortumu oluştu. Rüzgarın etkisiyle oluşan toz hortumunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Vatandaşlar cep telefonlarıyla hortumu görüntüledi.
Metrelerce yükseğe çıkan hortum yaklaşık 15 saniye sonra dağıldı.
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