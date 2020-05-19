Tartıştığı oğlunu bıçakladı

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, Mehmet Y. (53) tartıştığı oğlu Halit Y.'yi (25) bacağından bıçakladı. <br>Olay, öğle saatlerinde Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Otopark işleten Mehmet Y. ile oğlu Halit Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Y., bıçakla oğlunu bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Halit Y., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Mehmet Y.'yi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-19 15:05:52<br>
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