Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile gerçekleşti.

Kahta’da 19 Mayıs kutlamaları

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çelenk sunumu ile gerçekleşti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bunulmasıyla başladı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek tarafından çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak tören sona erdi.
Çelenk sunumunun ardından ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi personeli tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deklarasyona imza atan Adıyaman Baro Başkanına tepki
YEREL HABERLER Deklarasyona imza atan Adıyaman Baro Başkanına tepki
Tartıştığı oğlunu bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı oğlunu bıçakladı
Vefa Sosyal Destek Grubu Adıyaman'da Türk Bayrağı dağıttı
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubu Adıyaman'da Türk Bayrağı ...
Yeşilay’dan karantinada kalan tarım işçilerine hediye
YEREL HABERLER Yeşilay’dan karantinada kalan tarım işçilerine hediye
Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri değişti
YEREL HABERLER Bayram öncesi bazı işyerlerinin çalışma saatleri ...
Bölge Başkanı Yolcu’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Bölge Başkanı Yolcu’dan 19 Mayıs mesajı
Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Turanlı’dan Kadir Gecesi mesajı
Başkan Fırat’tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Fırat’tan 19 Mayıs mesajı
Adıyaman'da, motosikletlinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Adıyaman'da, motosikletlinin öldüğü kaza güvenlik ...
Besni’de 19 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER Besni’de 19 Mayıs kutlaması
Adıyaman'da İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Cemiyeti kuruldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler ...
Adıyaman’da toz hortumu oluştu
YEREL HABERLER Adıyaman’da toz hortumu oluştu
Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı
YEREL HABERLER Apartmandan 8 çift ayakkabı çalındı
Gençlik gününde gençliğe büyük müjde
YEREL HABERLER Gençlik gününde gençliğe büyük müjde
CHP, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı
YEREL HABERLER CHP, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı
Adıyaman’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Adıyaman’da 19 Mayıs kutlamaları
Adıyaman’da kumar operasyonu
YEREL HABERLER Adıyaman’da kumar operasyonu
Turanlı'ın 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Turanlı'ın 19 Mayıs mesajı
Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı
Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da kumar operasyonu: 7 gözaltı
Başkan Yıldırım’dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan 19 Mayıs mesajı
Havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğunda çıkan yangın paniğe neden ...
Kendi kendini bıçaklayarak yaraladı
YEREL HABERLER Kendi kendini bıçaklayarak yaraladı
Alevler arasındaki Hamza'yı, kahraman itfaiyeci kurtardı
YEREL HABERLER Alevler arasındaki Hamza'yı, kahraman itfaiyeci ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X