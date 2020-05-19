Apartmandan ayakkabı çalan hırsızlar güvenlik kamerasında

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) ADIYAMAN´da, apartmana giren 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki 8 çift ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık şüphelileri, poşetlere koydukları ayakkabılarla güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, dün akşam, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmana giren kimliği belirsiz 2 kişi, daire kapılarının önlerindeki 8 çift ayakkabıyı poşetlere koyup, çaldı. Hırsızlar kaçarken, kapılarının önünde ayakkabılarının olmadığı fark eden apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarına baktı. Ellerinde ayakkabı dolu poşetlerle apartmandan çıkan hırsızların görüntülerini izleyenler, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-19 17:13:10<br>

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