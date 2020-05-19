Adıyaman'da, karantinadakiler saat 19.19'da 'İstiklal Marşı' okudu

Bu fotoğraftaki ünlüleri tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, karantinaya alınan 274 kişi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümünde ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı okudu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında KKTC ve Cezayir'den getirilerek Adıyaman Safvan Bin Muattal Yurduna yerleştirilen 274 kişi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında saatler 19.19'u gösterdiğinde pencerelere çıkarak ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı okudu.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-19 21:28:24<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.