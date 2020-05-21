Gölbaşı ilçesinde karantina sona erdi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle 7 Mayıs tarihinde karantina altına alınan Gölbaşı ilçesinde karantina kaldırıldı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı köylerin ardından ilçe merkezinde artan vaka sayıları nedeniyle ilçe merkezi 7 Mayıs tarihinde karantina altına alınmıştı. Vaka sayısının 40’a ulaştığı ilçede ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından alınan 14 günlük karantina süresi 21 Mayıs tarihinde son buldu. İlçede hayat normale dönerken, işyerleri açıldı. İlçede insanlar bayram öncesi alışverişlerini yapmaya başladı.

Kahvehane, kafe, lokantalar hariç tüm esnaflar, kurallara uymak kaydıyla, (kuaför, berber ve güzellik salonları da dahil) işyerleri 14 Mayıs tarihinden itibaren açılmıştı.

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