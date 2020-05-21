Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı (2)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>ADLİYEYE SEVK EDİLDİ<br>Adıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.<br>`ALİ FAZLA ACI ÇEKMESİN DİYE ÖLDÜRDÜM´<br>Adliye öncesi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Zeynep D., yanındaki polislere, oğlunun durumunu sordu. Gazetecilerin oğlunu neden öldürdüğünü sorması üzerine de, "Ali fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım" şeklinde cevap verdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-21 14:48:36<br>

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