Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı (3)

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>HASTANEYE SEVK EDİLDİ<br>Adıyaman'da, yengesi Sultan D. ile kendi oğlu Ali D.'yi boğazlarını bıçakla keserek öldüren Zeynep D., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, Zeynep D.'yi akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne gönderdi.Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-21 17:32:52<br>

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