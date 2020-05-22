Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34 CJZ 767 plakalı otomobil ile Abdullah A. idaresindeki plakasız motosiklet, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdullah A. ile motosiklette bulunan Bahri K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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