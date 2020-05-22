Rüzgarın devirdiği ağaç araçların üzerine düştü

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Adıyaman’da, aniden çıkan rüzgara dayanamayan bir ağaç park halindeki otomobillerin üzerine devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zombaba Cami yanında bulunan bir ağaç aniden çıkan şiddetli rüzgara dayanamayarak devrildi. Park halindeki 02 BG 153 ve 23 EF282 plakalı araçların üzerine devrilen ağaç, araçlara zarar verdi. Araçların üzerine düşen ağaç, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince parçalanarak olay yerinden kaldırıldı.

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