Adıyaman'da karantina süresi dolan 274 kişi, evlerine gönderildi

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)CEZAYİR ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilerek, Adıyaman'da yurda yerleştirilen 274 Türk vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cezayir ve KKTC'den getirilen 274 Türk vatandaşı, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Safvan Bin Muattal Yurdu'nda karantinaya alındı. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, akşam saatlerinde otobüslerle memleketlerine gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-22 22:14:03<br>

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