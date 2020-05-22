Adıyaman'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Seyit Musa Birici (17), yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Kaplan yönetimindeki 02 AGK 361 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Seyit Musa Birici'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Birici yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Seyit Musa Birici´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-22 23:31:01<br>

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