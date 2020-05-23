Adıyamanlılar kısıtlamaya uyuyor

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)TÜRKİYE genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Adıyaman´da sokaklar boş kaldı.<br>İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, gece yarısından sonra uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Adıyaman ve ilçelerinde cadde ve sokaklar boşaldı. Evlerine yakın olan fırın ve marketlerden alışveriş yapanlarla kısıtlamadan muaf olan kişiler dışında kimse dışarı çıkmadı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN<br>2020-05-23 12:12:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.