Serinlemek için gölete giren 2 kardeş, boğuldu

<br>Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, serinlemek için gölete giren Bahat Şimşek (18) suda çırpımaya başlayınca onu kurtarmak isteyen ağabeyi Serhat Şimşek (22) de suya girdi. Akıntıya kapılan iki kardeş, boğuldu. <br>Olay, ilçeye bağlı Hasantigin köyünde meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Baraj göletine giren Bahat Şimşek bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden ağabeyi Serhat Şimşek, kardeşini kurtarmak için suya girdi. Ancak Serhat Şimşek de akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Bu sırada çevredekileri iki kardeşi kurtarmak için gölete atladı. Çevredekilerin çabasıyla sudan çıkarılan kardeşler, ihabar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bahat ve Serhat Şimşek, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Haci BOZKURT<br>2020-05-23 22:20:20<br>

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