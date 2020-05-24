Ekmekler vatandaşların kapısına getiriliyor

Ramazan Bayramı arifesinde 81 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında dışarıya çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyaçları fırıncılar tarafından karşılanıyor.

Ramazan Bayramı'nda Covid19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası Adıyaman’da ekmek üretimi yapan fırıncılar, ekmek araçlarıyla mahallelerde bulunan sokak ve caddeleri tek tek gezerek vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, hem getirilen yasaktan hem de yapılan hizmetlerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletine teşekkür etti.

Ekmek dağıtımlarının aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.