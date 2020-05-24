Çizgili sırtlanı köpeklere parçalatıp, tüfekle öldürdüler

<br>Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için 'kırmızı listede'de yer alan çizgili sırtlana kimliği belirsiz 4 kişi, 2 köpeği saldırttı. Ardından da kanlar içinde kalan sırtlanı av tüfeği ile vurup öldürdü. Ölü sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşan 4 kişiyi yakalamak için jandarma araştırma başlattı.<br>Dandırmaz köyü kırsalında dün gece, kimlikleri belirsiz 4 kişi, kırsal alanda gördükleri nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana yanlarındaki 2 köpeği saldırttı. Kanlar içinde kalan sırtlanı, daha sonra da av tüfeği ile ateş ederek, öldürdü. Bununla da yetinmeyip, <br>öldürdükleri sırtlanla çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.<br>Sosyal medya kullanıcılarının büyük tepki gösterdiği vahşetin ardından jandarma ekipleri, 4 kişinin kimliklerini belirleyip, yakalanmak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-24 14:38:55<br>

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