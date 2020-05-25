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Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

İHA

Adıyaman'da, 2.kattan havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarıldı

Adıyaman’da, 2.kattan havalandırma boşluğuna düşen kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden Yunus Ödemiş, ikamet ettiği evin 2.katında havalandırma boşluğuna baktığını esnada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan çıkarılan Ödemiş, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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