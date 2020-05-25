Güneş enerji sistemini tamir ederken havalandırma boşluğuna düştü

<br>Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 2 katlı evinin terasında su ısıtmak için kullanılan güneş enerjisi sistemini tamir etmeye çalışan Yunus Ödemiş (35), havalandırma boşluğuna düştü. Hastaneye götürülen Ödemiş, tedaviye alındı.<br>Olay, akşam saatlerinde İmam Ağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde su ısıtmak için kullanılan güneş enerjisi sisteminin bozulduğunu fark eden Yusuf Ödemiş, sistemi kontrol etmek için 2 katlı binanın terasına çıktı. İdidaya göre bu sırada dengesini kaybeden Ödemiş, binanın havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Gürültüyü duyanların ihbarı ile olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılan Ödemiş, sağlık görevllerince yapılan müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ödemiş'in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN<br>2020-05-24 23:59:11<br>

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