Yaylada mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı

Adıyaman’ın Sincik ilçesi Teşikan Yaylası’na hayvanlara barınak yapmak için giden ve kötü hava koşulları nedeniyle geri dönemeyen çiftçileri jandarma kurtardı.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden, hayvan barınağında düzenleme yapmak için izin alan ve yola çıkan 6 kişi Sincik ilçesi Karakösen köyü Teşikan Yaylasına ulaştı. Burada hayvanlar için barınak düzenlemesi yaparken şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle geri dönmek istediler. Minibüs ile geri dönmek için yola çıkan kişiler, şiddetli yağmur ve sel nedeniyle ilerleyemedi ve yolda mahsur kaldı.

Durumu jandarma ekiplerine bildiren çiftçiler jandarma ve AFAD’ın gelip kendilerini kurtarmasını bekledi. Saatler sonra jandarma ekipleri mahsur kalan çiftçilere ulaşarak, mahsur kaldıkları yerden kurtararak Sincik ilçesine getirildi.

Çiftçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

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