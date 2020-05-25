Küçük çocuğun şeker mutluluğu yürekleri ısıttı Polis ekiplerinden şeker alamayan küçük kıza şeker sürprizi

Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından kendisine getirilen bayram şekerlerini teslim alan küçük kızın sevinci yürekleri ısıttı.

Ramazan Bayramı'nda Covid19 önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle bayram şekeri alamayan 6 yaşındaki Mizgin Dicle, 155 Polis İmdat Hattını arayarak şeker istediğini belirtti. Küçük kızın isteğini geri çevirmeyen Adıyaman Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polis memurları ile çarşı ve mahalle bekçileri, aldıkları bayram şekerlerini paketleyerek küçük kızın kaldığı evin yolunu tuttu. Sümerevler Mahallesi 1738 Sokak içerisinde ikamet eden Mizgin Dicle, kapıyı çalan ekipleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Polis memurunun ellerinden bayram şekerini alan minik Mizgin’in mutluluğu yürekleri ısıttı. Polislere teşekkür eden Mizgin Dicle, “Polisi aradım ve şekerimiz yok bize şeker getirir misiniz diye söyledim. Onlarda bize şeker getirdi. Evet mutluyuz bu bayramda şeker alamamıştık dışarıya çıkamadığımız için kendilerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Polis ekiplerinden Türk bayrağı da alan Mizgin Dicle, bayrağı evlerinin penceresine astı.

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