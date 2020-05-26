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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Tutdere: “Dolu yağan yerler afet bölgesi ilan edilsin”

İHA

Kahta ilçesinde dolu yağışı sonrasında ekinleri zarar gören çiftçiler ile CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere bir araya geldi.

Milletvekili Tutdere: “Dolu yağan yerler afet bölgesi ilan edilsin”

Kahta ilçesinde dolu yağışı sonrasında ekinleri zarar gören çiftçiler ile CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere bir araya geldi.
Önceki gün Kahta ilçesinde sağanak şeklinde yağan yağmur ve şiddetli dolu yağışı nedeniyle çiftçilerin ekinleri zarar görmüştü. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere şiddetli dolu yağışından olumsuz etkilenen bölgedeki çiftçileri İl Başkanı Burak Binzet, Kahta ilçe yöneticileri ve Kahta Ziraat Odası Başkanı F. Rüştü Zorlu Turanlı ile birlikte ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Ekinlerin zarar gördüğü arazilerde incelemelerde bulundu.
Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Ekinleri zarar gören çiftçilerimizin bulunduğu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi ve çiftçilerimizin zararlarının bu kapsamda giderilmesi için Adıyaman Valiliği’ne çağrıda bulunuyorum.
Önceki gün Kahta ilçemizde sağanak şeklinde yağan yağmur ve şiddetli dolu yağışı nedeniyle çiftçilerimizin ekinleri zarar görmüştü. Bunun üzerine vakit kaybetmeden çiftçilerimizin yanında olabilmek için İl Başkanımız Burak Binzet, Kahta Ziraat Odası Başkanımız F. Rüştü Zorlu Turanlı ve CHP Kahta İlçe Yöneticilerimizle birlikte Kahta ilçemize bağlı Yelkovan köyüne geldik. Dolu yağışı nedeniyle ekinleri zarar gören çiftçilerimizi köy muhtarımız eşliğinde ziyaret ederek öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve arazilerde incelemelerde bulunarak gerek muhtarımız, gerekse çiftçilerimizden bilgi aldık. Yaptığımız incelemelerde, şiddetli dolu yağışı nedeniyle, arpa ekili bir tarlada ne yazık ki başak diye bir şeyin kalmadığını tespit ettik. Yoğun ve şiddetli dolu yağışı sonrasında ekili alanlarda ciddi bir tahribat olduğunu ve buna bağlı olarak büyük bir mağduriyetin söz konusu olduğunu gördük” şeklinde konuştu.
Milletvekili Tutdere “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgını nedeniyle hemen her kesimden yurttaşlarımız mağduriyet yaşamaktadır. Özellikle çiftçilerimiz bu süreçte daha fazla mağdur olmaktadır. TARSİM kapsamında olmayan ve afet sonrası gördükleri zararla baş başa kalan çiftçilerimizin olduğunu da unutmamak gerekiyor. Benzer şekilde geçtiğimiz haftalarda Tut ilçemizde de meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bazı köylerimizde fıstık ağaçları zarar görmüş, buradaki çiftçilerimiz de olumsuz etkilenmişti. Bu nedenle Tut ve Kahta Kaymakamlarımıza ve Valimize çağrıda bulunuyorum. Bu bölgelerin afet bölgesi olarak ilan edilmesini, buradaki zararların yerinde ve eksiksiz tespitiyle köylülerimizin, çiftçilerimizin zararlarının karşılanarak mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyoruz. Aksi durumda çiftçilerimizin alın terinin karşılığı afet nedeniyle yok olacaktır. Şu anda Adıyaman’da hasat mevsimidir. Tam biçerler girmek üzereyken böyle bir felaketin yaşanmış olması bölgemiz için insanımız için çok ciddi bir mağduriyet oluşturmuştur. İnşallah kısa süre içerisinde zarar tespitleri yapılır ve çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilir. Bizler köylülerimizle, çiftçilerimizle dayanışma içerisinde olacağız. Çiftçilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacak, konunun takipçisi olacağız. Bir kez daha çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha bu tür şeyler yaşatmasın inşallah. Belirttiğim gibi bütün kurumların bu zararı bir an evvel tespit edip ödemesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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