Başhekim Kuşağlı’dan hastalara bayram ziyareti

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Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı hastane personeli ve hastaları ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Kuşağlı hastanede görev yapan personellerin bayramlarını kutlarken, hastaları odalarında ziyaret etti.

Başhekim Selim Kuşağlı, "Bu zor günlerde nöbet tutan hastanemizin değerli çalışanlarının ve hastanemizde tedavi gören hastalarımızı Ramazan Bayramlarını kutladık. Bu zorlu süreçte görev yapan hastane çalışanlarımızın hastane yönetimi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

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