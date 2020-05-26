Jandarmaya bayram sürprizi

Adıyaman’da kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine bayram şekeri ve tatlı sürprizi yapıldı.

Altınşehir Mahallesi'nde site sakinleri 156 jandarma ihbar attığına ‘kavga’ ihbarı yaptı. Siren çalarak kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, araçtan hızlı bir şekilde inerek kavgaya müdahale etmek istedi ancak kavga yoktu. Jandarma ekipleri araçtan inince site sakinleri önce kolonya ve şeker, daha sonra ise tatlı ikramında bulundu. Şaşkına dönen jandarma ekipleri, araçtan tüm site sakinlerinin bayramını kutladı.

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